Террор Киева "Шахедами": в полиции показали первые минуты после удара 23 марта
- В ночь на 23 марта Россия нанесла удар по Киеву, направляя "Шахеды" на многоэтажки;.
- Более 5 часов киевские патрульные вместе с другими спецслужбами помогали горожанам во время атаки, эвакуируя людей и домашних животных, и оказывая первую помощь. В сети показали первые минуты после атаки.
В ночь на 23 Россия нанесла удар по Киеву. Враг направил "Шахеды" по многоэтажкам. Первыми на место попадания прибыли полицейские, которые оказали помощь растерянным жителям дома, в который попал российский дрон.
Что происходило в первые минуты после попадания "Шахеда" в дом в Киеве – сообщает 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию.
Смотрите также Умоляла о помощи, но ни одна служба не могла подъехать, – соседка погибшей в Киеве женщины
Первые минуты после попадания "Шахеда"
В патрульной полиции столицы показали первые минуты после того, как российский "Шахед" попал в многоэтажку в Киеве во время атаки 23 марта. На видео можно увидеть, как правоохранители выводят людей из дома и оказывают первую помощь.
Растерянные жители многоэтажки вместе с домашними любимцами выбегали на улицу и спускались в укрытие, ведь враг несколько часов атаковал столицу.
Первые минуты после попадания вражеского дрона: смотрите видео
В общем, более 5 часов киевские патрульные вместе с другими спецслужбами помогали горожанам, пока враг запускал дроны по мирному городу. Патрульные бок о бок со спасателями и медиками эвакуировали горожан и домашних животных, а также помогали растерянным гражданам добраться до ближайших укрытий.
Этот удар – еще одно свидетельство того, что враг действует подло, а опасность остается постоянной. Несмотря на это, наши полицейские, рискуя жизнью, продолжают защищать и помогать,
– отметили в полиции.
Правоохранители также призвали украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и во время воздушной тревоги спускаться в укрытие.
Напомним, что во время атаки 23 марта в Киеве погибли 3 человека: 5-летняя Николь вместе с папой Александром, а также пожилая женщина, которая сгорела в собственной квартире. Еще 8 человек – пострадали в результате ночной дроновой атаки.