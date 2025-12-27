В Киеве – экстренные отключения света, треть города – без тепла
- 27 декабря Россия совершила комбинированную атаку на Киев и область.
- В регионе применены экстренные отключения света.
27 декабря Россия совершила комбинированную атаку на столицу и область. В регионе есть перебои с электроснабжением.
В Киеве – экстренные отключения света. То есть, это отключение электроэнергии вне графика, передает 24 Канал.
Что известно об отключениях света в Киеве?
В приложении "Киев Цифровой" украинцам объяснили, что графики стабилизационных отключений временно не работают.
В столице введены экстренные отключения, потому что нужно срочно помочь энергосистеме.
Предупреждение в приложении "Киев Цифровой" / Скриншот
Между тем, в ДТЭК уточнили, что экстренные отключения ввели на левом берегу Киева.
Мэр города Виталий Кличко подтвердил, что электричества нет в части районов левого берега. Также, по его словам, без теплоснабжения сейчас почти треть столицы.
Заметим, что ночью и утром россияне обстреливали Киев и область ракетами и дронами. Власти сообщают о нескольких пострадавших.
- В Соломенском районе кафиры ударили по общежитию одного из высших учебных заведений на уровне 9-го этажа.
- В Дарницком районе попадание – в 24-этажный жилой дом. По другому адресу горят дома в частном секторе.
- В Днепровском районе повреждение 18-этажного жилого дома на уровне 4 этажа.
- В Деснянском районе повреждена 9-этажка на уровне первого этажа.
- Предварительно в Шевченковском районе пожар на 10-м этаже жилого дома.
В Киевской области тоже есть пострадавшие и разрушения. В ГСЧС сообщили, что враг нанес удары по промышленным и жилым объектам. Под огнем оказались Вышгородский, Бориспольский, Белоцерковский, Бучанский и Обуховский районы. Во время ракетной атаки на Вышгородщине один человек оказался под завалами разрушенного дома, который получили и передали медикам.