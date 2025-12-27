В Киеве – экстренные отключения света, треть города – без тепла

27 декабря Россия совершила комбинированную атаку на столицу и область. В регионе есть перебои с электроснабжением.

В Киеве – экстренные отключения света. То есть, это отключение электроэнергии вне графика, передает 24 Канал.

Что известно об отключениях света в Киеве?

В приложении "Киев Цифровой" украинцам объяснили, что графики стабилизационных отключений временно не работают.

В столице введены экстренные отключения, потому что нужно срочно помочь энергосистеме.

Предупреждение в приложении "Киев Цифровой" / Скриншот

Между тем, в ДТЭК уточнили, что экстренные отключения ввели на левом берегу Киева.

Мэр города Виталий Кличко подтвердил, что электричества нет в части районов левого берега. Также, по его словам, без теплоснабжения сейчас почти треть столицы.

Заметим, что ночью и утром россияне обстреливали Киев и область ракетами и дронами. Власти сообщают о нескольких пострадавших.

В Соломенском районе кафиры ударили по общежитию одного из высших учебных заведений на уровне 9-го этажа.

В Дарницком районе попадание – в 24-этажный жилой дом. По другому адресу горят дома в частном секторе.

В Днепровском районе повреждение 18-этажного жилого дома на уровне 4 этажа.

В Деснянском районе повреждена 9-этажка на уровне первого этажа.

Предварительно в Шевченковском районе пожар на 10-м этаже жилого дома.

В Киевской области тоже есть пострадавшие и разрушения. В ГСЧС сообщили, что враг нанес удары по промышленным и жилым объектам. Под огнем оказались Вышгородский, Бориспольский, Белоцерковский, Бучанский и Обуховский районы. Во время ракетной атаки на Вышгородщине один человек оказался под завалами разрушенного дома, который получили и передали медикам.