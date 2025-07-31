01:08, 31 июля

По состоянию на 1 ночи уже около 10 локаций пострадали от атаки, пишет КГВА. Враг бьет дронами по гражданской инфраструктуре, больше всего в Соломенском районе. Там:

– пожар в многоэтажке.

– возгорание возле жилого дома.

– возгорание в образовательном учреждении.

– горят склады и несколько нежилых помещений.

– падение частей БПЛА возле дома и на машину.

Известно об 1 пострадавшем с ожогами конечностей. Атака продолжается.