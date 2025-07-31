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24 Канал Новости Украины Горит образовательное учреждение, есть пострадавший: какие последствия массированной атаки "Шахедов" на Киев
31 июля, 00:47
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Много пожаров в Киеве, есть пострадавший: какие последствия массированной атаки "Шахедов"

Ярослав Погончук

Россия нанесла очередной массированный удар БпЛА по Киеву в ночь на 31 июля. Известно о первых последствиях вражеской атаки.

О последствиях российской атаки на Киев в ночь на 31 июля – читайте в материале 24 Канала.

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Какие последствия атаки на Киев?

 

01:08, 31 июля

По состоянию на 1 ночи уже около 10 локаций пострадали от атаки, пишет КГВА. Враг бьет дронами по гражданской инфраструктуре, больше всего в Соломенском районе. Там:

– пожар в многоэтажке.
– возгорание возле жилого дома.
– возгорание в образовательном учреждении.
– горят склады и несколько нежилых помещений.
– падение частей БПЛА возле дома и на машину.

Известно об 1 пострадавшем с ожогами конечностей. Атака продолжается.

00:46, 31 июля

Городской голова Киева сообщил, что одного пострадавшего госпитализировали медики в Соломенском районе столицы.

00:07, 31 июля

Начальник МВА Тимур Ткаченко сообщил, что падение обломков сбитых российских дронов зафиксировано в Соломенском районе Киева.

Враг продолжает наносить удары, есть информация уже о 5 локациях в Соломенском районе. Пожар в образовательном учреждении, горят авто, падение обломков на 9 этаж жилого дома, 
– говорится в сообщении.

Он также добавил, что в Соломенском районе горит квартира на 5 этаже.