Погибли во время спасения людей: в Киеве прощаются со спасателями, которых убила Россия
- 6 июня Россия атаковала Киев, в результате чего погибли трое работников ГСЧС.
- 9 июня в Киеве состоялась церемония прощания со спасателями Павлом Езгором, Даниилом Скадиным и Андреем Реминным.
- Павла Езгора похоронят в Карашине Киевской области, а Андрея Реминного и Даниила Скадина – на Байковом кладбище в Киеве.
В ночь на 6 июня россияне массированно атаковали Киев. В результате этой атаки в столице погибли трое работников ГСЧС.
Сегодня, 9 июня, там прощаются со спасателями, жизни которых забрала российская агрессия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
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Как проходило прощание с погибшими спасателями в Киеве
Сегодня в Киеве состоялась церемония прощания с тремя спасателями – Павлом Езгором, Даниилом Скадиным и Андреем Реминным. Они погибли 6 июня, когда спасали людей после очередной циничной атаки России в Соломенском районе столицы.
В Киеве прощаются с погибшими спасателями / Фото Кирилла Чуботина / "Укринформ"
Бабушка Динила Скадина в комментарии OBOZ.ua рассказала, что ее внук всегда мечтал быть спасателем, и именно это стало его призванием. Она добавляет, что сначала Даниил был пожарным в армии, а потом вернулся домой и решил пойти в ГСЧС.
Добавим, что Павла Езгора похоронят в Карашине Киевской области, тогда как Андрея Реминного и Даниила Скадина – на Байковом кладбище в Киеве.
Церемония прощания со спасателями, которых убила Россия: видео ГСЧС
Эти ребята не носили оружия, не шли в бой. Они погибли, спасая жизни других. Их подвиг – вне времени. Их имена – навсегда в строю. Это боль, которая не поддается словам,
– написали в ГСЧС.
А также отметили, что молятся еще за 21 раненого спасателя из Киева и Тернополя, которые также пострадали от российских ударов в тот день.
24 Канал выражает искренние соболезнования семьям и друзьям погибших. Вечная память!
Напомним, что в ночь на 6 июня Россия массированно атаковала Украину. В результате этой атаки погибли трое спасателей ГСЧС, по меньшей мере 49 человек пострадали.