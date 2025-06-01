Погибли во время спасения людей: в Киеве прощаются со спасателями, которых убила Россия

В ночь на 6 июня россияне массированно атаковали Киев. В результате этой атаки в столице погибли трое работников ГСЧС.

Сегодня, 9 июня, там прощаются со спасателями, жизни которых забрала российская агрессия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Как проходило прощание с погибшими спасателями в Киеве

Сегодня в Киеве состоялась церемония прощания с тремя спасателями – Павлом Езгором, Даниилом Скадиным и Андреем Реминным. Они погибли 6 июня, когда спасали людей после очередной циничной атаки России в Соломенском районе столицы.

В Киеве прощаются с погибшими спасателями / Фото Кирилла Чуботина / "Укринформ"

Бабушка Динила Скадина в комментарии OBOZ.ua рассказала, что ее внук всегда мечтал быть спасателем, и именно это стало его призванием. Она добавляет, что сначала Даниил был пожарным в армии, а потом вернулся домой и решил пойти в ГСЧС.

Добавим, что Павла Езгора похоронят в Карашине Киевской области, тогда как Андрея Реминного и Даниила Скадина – на Байковом кладбище в Киеве.

Церемония прощания со спасателями, которых убила Россия: видео ГСЧС

Эти ребята не носили оружия, не шли в бой. Они погибли, спасая жизни других. Их подвиг – вне времени. Их имена – навсегда в строю. Это боль, которая не поддается словам,

– написали в ГСЧС.

А также отметили, что молятся еще за 21 раненого спасателя из Киева и Тернополя, которые также пострадали от российских ударов в тот день.

24 Канал выражает искренние соболезнования семьям и друзьям погибших. Вечная память!

Напомним, что в ночь на 6 июня Россия массированно атаковала Украину. В результате этой атаки погибли трое спасателей ГСЧС, по меньшей мере 49 человек пострадали.