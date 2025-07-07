Обломки дронов вызвали возгорание: спасатели показали последствия ночного обстрела Киева

В ночь на понедельник, 7 июля, Россия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами". В частности, ПВО работала в Киеве –в нескольких районах города повреждены различные объекты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели показали, как выглядят локации после вражеских прилетов.

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Последствия обстрела Киева

По данным ГСЧС, на одной из локаций обломки БПЛА упали на открытую территорию, вызвав возгорание. Пожарные оперативно ликвидировали пожары. Кроме того, повреждены здания и транспортные средства.

Столица после вражеской атаки: смотрите фото

Службы экстренного реагирования продолжают обследование территорий в светлое время суток. Спасибо нашим защитникам за работу!

– говорится в сообщении.

Напомним, по информации мэра Киева Виталия Кличко, пострадали Деснянский, Соломенский и Голосеевский районы. В частности, поврежден фасад административного здания, газовая труба, остекление нежилого здания и тепломагистраль. Без услуги горячего водоснабжения остались около 500 зданий.