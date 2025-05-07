Били "Шахедами" и баллистикой, есть погибшие и пострадавшие: главное об атаке на Киев 7 мая

В ночь на 7 мая российская армия нанесла комбинированные удары по Киеву. Оккупанты запустили и дроны типа "Шахед", и баллистические ракеты, что повлекло серьезные разрушения в разных районах.

К сожалению, также известно о погибших и пострадавших. Все о циничной атаке врага по Киеву – сообщает 24 Канал.

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Чем атаковала Россия

С вечера 6 мая и до утра 7 мая в Киеве 5 раз объявляли тревогу. Причиной этого были и угроза дронов-камикадзе типа "Шахед", и опасность применения врагом баллистического вооружения.

Так, около 01:00 оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами, а впоследствии – запустили "Шахеды".

Обратите внимание! Враг продолжает атаковать Украину. Оперативно о тревогах и угрозах обстрелов для различных областей читайте в телеграмме 24 Канала.

В общем, оккупанты выпустили по Киеву 1 баллистическую ракету (тип впоследствии уточнят Воздушные силы) и 28 дронов-камикадзе типа "Шахед". Известно, что силы ПВО сбили баллистику, однако обломки вызвали разрушения в Соломенском районе.

Что касается отражения дроновой атаки, то пока подтверждено сбивание 11 "Шахедов", еще 10 дронов, которые фиксировались в воздушном пространстве Киева, изменили направление атаки, а 3 БПЛА – локально потеряны.

Последствия ночного террора в Киеве

В общем, последствия российской атаки зафиксировали в 5 районах столицы:

Шевченковский,

Святошинский,

Днепровский,

Соломенский,

Голосеевский.

На сейчас все службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки, а также фиксируют военные преступления россиян.

Шевченковский район

В Шевченковском районе Киева в результате падения обломков БПЛА произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Огонь охватил квартиры с 3 по 5 этажи.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела 2 жертв. Их личности, возраст и пол пока не раскрывались.

Пожар охватил дом в Шевченковском районе – больше в галерее

Святошинский район

В Святошинском районе Киева обломки попали в 9-этажный жилой дом. В результате этого произошло возгорание квартир на 6 – 9 этажах. Пожар на площади 100 квадратных метров уже ликвидировали.

Также из поврежденного дома спасли 5 человек – 1 взрослого и 4 детей. Трех детей госпитализировали.

Днепровский район

В Днепровском районе Киева повреждены общие помещения на 29-м и 30-м этажах многоэтажки и здание торгового центра.

Соломенский район

В этом районе столицы зафиксировано падение дрона на открытой территории.

Киев после ночной атаки – больше в галерее

Голосеевский район

В результате падения обломков сбитого вражеского БПЛА пострадала крыша офисного бизнес-центра. Сейчас последствия атаки устанавливаются.

Последствия атаки в Голосеевском районе – больше в галерее



Что известно о погибших и пострадавших

К сожалению, в результате атаки есть жертвы и пострадавшие. Так, в Шевченковском районе погибли 2 человека.

Также в разных районах столицы пострадало 8 человек, среди которых 4 детей. Известно, что трех несовершеннолетних госпитализировали с ожогами. Среди пострадавших детей – брат и сестра 13 и 8 лет.

О состоянии других пострадавших информация не поступала.