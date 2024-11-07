Коллапс в метро Киева: в КГГА рассказали, в чем причина утреннего скопления людей

Утром 7 ноября в киевском метро возник коллапс, станции и вагоны были заполнены людьми. Причиной стала утренняя атака России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя КГВА Михаила Шаманова в эфире телемарафона.

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Почему в метро Киева возник коллапс

Михаил Шаманов отметил, что проблемы возникали на "красной" ветке метро. Он отметил, что во время объявления воздушных тревог все наземные станции метро закрывают, учитывая безопасность.

Я понимаю, что людям нужно на работу. Но с другой стороны, третий год продолжается война и, к сожалению, все сейчас находятся вне зоны комфорта. Безопасность гостей столицы и киевлян это приоритет. Поэтому перекрывают все наземные станции метро,

– сказал Шаманов.

Он отметил, что людям было сложнее добраться до работы. Такие накопления случаются и поэтому станции метро перегружаются.

Заметим, что тревога в столице звучала в течение 8 часов. Поэтому на станции "Оболонь" и на "синей ветке" попасть в поезда, идущие в сторону центра было почти невозможно. На левом берегу Киева людей на перронах было так же много.