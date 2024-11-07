В результате российского террора также есть по меньшей мере 2 пострадавших. Что известно о последствиях атаки "Шахедов" в Киеве – сообщает 24 Канал.

Важно Пожары, значительные разрушения и пострадавшие: все, что известно об атаке на Киев 7 ноября

Фото последствий российской атаки в Киеве

Россия прибегла к новой тактике, и теперь почти каждую ночь атакует Киевскую область дронами-камикадзе. Враг запускает "Шахеды" в несколько волн как группами, так и поодиночке. В ночь на 7 ноября российская армия атаковала Киев и область около 30 ударными БПЛА.

Силы ПВО более 8 часов отражают российское нашествие "Шахедов". Прямых попаданий удалось не допустить, однако в результате падения обломков БПЛА есть разрушения, а также вспыхнули пожары.

В Печерском районе, как сообщил Виталий Кличко, в результате вражеской атаки БПЛА возник пожар на 33-м этаже жилого дома, в результате чего произошло частичное разрушение строительных конструкций 34 (технического) этажа. Сейчас пожар на площади 50 квадратных метров ликвидировали.

О пострадавших или погибших в Печерском районе Киева не сообщалось.

Последствия атаки "Шахедов" в Печерском районе – больше в галерее

В Соломенском районе обломки дрона упали на территорию предприятия. Также в этом районе "Шахеды" повредили нежилое здание, где вспыхнул пожар, а другие обломки – упали во дворе жилого дома. Кроме того, обломками повреждено частное медицинское учреждение, помещение кафе и магазина в Соломенском районе.

Как сообщили в ГСЧС, в Соломенском районе также произошел пожар в складском здании на площади 600 квадратных метров, с распространением на кровлю. Сейчас продолжается локализация пожара.

В Соломенском районе пострадал 1 человек – охранник. Сейчас мужчину госпитализировали.

Последствия атаки "Шахедов" в Соломенском районе – больше в галерее

В Голосеевском районе взрывной волной поврежден многоквартирный дом, ранения получила 34-летняя жительница дома. Кроме того, обломки упали на территории одного из гаражных кооперативов, где возникло возгорание. Впоследствии огонь перекинулся на СТО, которая расположена рядом. В общем огонь охватил около 200 квадратных метров.

Сейчас возгорание удалось локализовать.

Голосеевский район после атаки "Шахедов" – больше в галерее

В результате падения обломков сбитых "Шахедов" есть разрушения также в Оболонском районе. Там произошло возгорание на верхних этажах бизнес-центра.

В Подольском районе, предварительно, вспыхнул пожар в двухэтажном частном доме.

Последствия российской атаки в Киеве – больше в галерее

В ночь на 7 ноября враг также атаковал дронами Одессу. В результате падения обломков в одном из жилых районов города повреждены три дома и рядом припаркованные машины.