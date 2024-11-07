Унаслідок російського терору також є щонайменше 2 постраждалих. Що відомо про наслідки атаки "Шахедів" у Києві – повідомляє 24 Канал.

Важливо Пожежі, значні руйнування та постраждалі: усе, що відомо про атаку на Київ 7 листопада

Фото наслідків російської атаки у Києві

Росія вдалася до нової тактики й тепер майже щоночі атакує Київщину дронами-камікадзе. Ворог запускає "Шахеди" у кілька хвиль як групами, так і поодинці. У ніч проти 7 листопада російська армія атакувала Київ та область близько 30 ударними БпЛА.

Сили ППО понад 8 годин відбивають російську навалу "Шахедів". Прямих влучань вдалося не допустити, проте внаслідок падіння уламків БпЛА є руйнування, а також спалахнули пожежі.

У Печерському районі, як повідомив Віталій Кличко, внаслідок ворожої атаки БпЛА виникла пожежа на 33-му поверсі житлового будинку, в результаті чого сталося часткове руйнування будівельних конструкцій 34 (технічного) поверху. Наразі пожежу на площі 50 квадратних метрів ліквідували.

Про постраждалих чи загиблих у Печерському районі Києва не повідомляли.

Наслідки атаки "Шахедів" у Печерському районі – більше у галереї

У Солом'янському районі уламки дрона впали на територію підприємства. Також у цьому районі "Шахеди" пошкодили нежитлову будівлю, де спалахнула пожежа, а інші уламки – впали у подвір'ї житлового будинку. Крім того, уламками пошкоджено приватний медичний заклад, приміщення кафе та магазину у Солом'янському районі.

Як повідомили у ДСНС, у Солом'янському районі також сталася пожежа у складській будівлі на площі 600 квадратних метрів, з розповсюдженням на покрівлю. Нині триває локалізація пожежі.

У Солом'янському районі постраждала 1 людина – охоронець. Наразі чоловіка госпіталізували.

Наслідки атаки "Шахедів" у Солом'янському районі – більше у галереї

У Голосіївському районі вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирний будинок, поранення отримала 34-річна мешканка будинку. Крім того, уламки впали на території одного з гаражних кооперативів, де виникло загоряння. Згодом вогонь перекинувся на СТО, яка розташована поруч. Загалом вогонь охопив близько 200 квадратних метрів.

Наразі загоряння вдалося локалізувати.

Голосіївський район після атаки "Шахедів" – більше у галереї

Унаслідок падіння уламків збитих "Шахедів" є руйнування також в Оболонському районі. Там сталось загоряння на верхніх поверхах бізнес-центру.

У Подільському районі, попередньо, спалахнула пожежа у двоповерховому приватному будинку.

Наслідки російської атаки у Києві – більше у галереї

У ніч проти 7 листопада ворог також атакував дронами Одесу. Внаслідок падіння уламків у одному із житлових районів міста пошкоджені три будинки та поруч припарковані автівки.