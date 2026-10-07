Баллистическая ракета не сдетонировала: в Киеве среди домов обнаружили ракету

Ночью 7 октября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Одна из баллистических ракет не сдетонировала.

Ее обнаружили прямо среди домов. Об этом сообщили в полиции Киева.

В Киеве не взорвалась ракета

Около 9 утра стало известно, что в Дарницком районе полиция и ГСЧС проводят сложное разминирование несдетонировавшей баллистической ракеты, обнаруженной среди жилых домов.

В настоящее время на месте происшествия работают взрывотехники столичной полиции и подразделения ГСЧС. Специалисты извлекут боевую часть и транспортируют ее для дальнейшего обезвреживания в условиях полигона.

Доступ горожан к указанной территории ограничен. Просим не приближаться к месту проведения работ, а также в случае обнаружения других подозрительных предметов немедленно сообщать по спецлиниям 101 или 102,

– подчеркнули правоохранители.

Неразорвавшаяся ракета / Нацполиция

Обратите внимание! Подробнее о последствиях массированной атаки в других регионах Украины можно узнать по ссылке.

Напомним, что во время последней атаки 2 человека погибли в Киеве. Тела обнаружили в Дарницком районе.

Еще 2 человек на этом месте спасли во время тушения пожара.