Її виявили просто посеред будинків. Про це повідомили у поліції Києва.

У Києві не здетонувала ракета

Близько 9 ранку стало відомо, що у Дарницькому районі поліція та ДСНС проводять складне розмінування нездетонованої балістичної ракети, виявленої серед житлових будинків.

Наразі на місці події працюють вибухотехніки столичної поліції та підрозділи ДСНС. Фахівці вилучать бойову частину і транспортують її для подальшого знешкодження в умовах полігону.

Доступ містян до вказаної території обмежений. Просимо не наближатися до місця проведення робіт, а також у разі виявлення інших підозрілих предметів негайно повідомляти на спецлінії 101 або 102,

– наголосили правоохоронці.

Нездетонована ракета / Нацполіція

Зверніть увагу! Детальніше про наслідки масованої атаки в інших регіонах України, можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, що під час останньої атаки 2 людини загинули у Києві. Тіла знайшли у Дарницькому районі.

Ще 2 особи на цій локації врятували під час гасіння вогню.