Россия нанесла удар по магазину в Киеве: есть жертвы и раненые
В Соломенском районе Киева вражеский БПЛА попал в 4-этажное здание магазина. В результате атаки есть пострадавшие.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Что известно об атаке?
В Соломенском районе столицы зафиксировали попадание вражеского БПЛА в 4-этажное здание магазина. После атаки в здании вспыхнул пожар.
Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации последствий удара. Впоследствии пожар удалось локализовать.
В ходе поисково-спасательных работ в здании обнаружили тела двух погибших. Еще два человека пострадали.
Поисково-спасательная операция продолжается. Спасатели продолжают проверять здание и расчищать завалы.
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Напомним, утром 8 октября Россия продолжила атака на Киев и область, где прогремела серия взрывов. Воздушные силы предупреждали, в частности, о движении реактивного БПЛА в направлении Киевской области.
В Киевской области действовали силы противовоздушной обороны. Впоследствии в столице раздались повторные взрывы.
В Голосеевском районе обломки БПЛА упали на открытой территории, на место направлялись экстренные службы. По состоянию на 10:52 в результате атак в Киеве погиб один человек, еще 11 жителей пострадали, девять из них госпитализированы.
В КОВА призвали не фотографировать и не снимать работу украинской ПВО, сбивание воздушных целей и места их падения.