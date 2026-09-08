Начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал соответствующее видео.

Момент атаки на Киев

На обнародованной записи запечатлены первые минуты после мощного взрыва.

Оказавшись в эпицентре событий, патрульные немедленно оказали первую домедицинскую помощь пострадавшим гражданским лицам.

Одного из тяжелораненых мужчин полицейские срочно доставили в больницу на служебном автомобиле, где передали его медикам.

Момент удара по Киеву: смотрите видео

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Напомним, что по состоянию на 12:50 известно о 19 пострадавших от российской атаки в Киеве. К сожалению, 3 человека погибли.

Только в результате ночного комбинированного удара по Киеву повреждено более полусотни объектов, но днем атака продолжилась.

Россия направила на столицу реактивные БПЛА, баллистические и другие типы ракет.