Начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відповідне відео.
Момент атаки на Київ
На оприлюдненому записі зафіксовано перші хвилини після сильного вибуху.
Опинившись в епіцентрі подій, патрульні негайно надали першу домедичну допомогу травмованим цивільним.
Одного з важкопоранених чоловіків поліцейські терміново доправили до лікарні на службовому автомобілі, де передали його медикам.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Момент влучання по Києву: дивіться відео
Нагадаємо, що станом на 12:50 відомо про 19 постраждалих від російської атаки у Києві. На жаль, 3 людини загинули.
Лише унаслідок нічного комбінованого удару по Києву пошкоджені понад пів сотні об'єктів, але вдень атака продовжилася.