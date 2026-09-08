По состоянию на утро известно о двух погибших и как минимум 10 пострадавших в результате удара.

Как выглядит Киев после атаки?

Среди пострадавших пятеро раненых госпитализированы, двое из них – в тяжелом состоянии.

В городе вспыхнули многочисленные пожары. Над столицей поднялись огромные столбы дыма.

Россия нанесла ракетный удар по Киеву / AP

Поврежденный дом после атаки / Фото AP

Киев затянуло облаками дыма / Фото Ян Доброносов

Враг нанес массированный удар по Киеву / Фото Ян Доброносов

Разрушения и повреждения произошли в нескольких районах города.

В Голосеевском районе осколки снарядов упали в нескольких местах. Возникли пожары в складских помещениях и на территории частной школы. Также осколки упали на жилой дом и на недостроенное 26-этажное здание.

В Дарницком районе в результате падения обломков были повреждены и загорелись складские помещения. Также произошло возгорание гаража возле частного дома и поврежден автомобиль.

В Подольском районе обломки упали в нескольких местах на объекты нежилой застройки. Огонь охватил складские помещения.

В Соломенском районе в результате падения обломков возник пожар в нежилом помещении, а также в трехэтажном и пятиэтажном жилых домах.

В Шевченковском районе горели склады.

Последствия атаки на Киев / Фото ГСЧС

Столбы дыма и масштабные пожары в Киеве / Фото Ян Доброносов