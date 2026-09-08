Станом на ранок відомо про двох загиблих і щонайменше 10 постраждалих внаслідок нічого удару.
Який вигляд має Київ після атаки?
Серед постраждалих п'ять поранених госпіталізували, двоє з них – у тяжкому стані.
У місті спалахнули численні пожежі. Над столицею здійнялися величезні стовпи диму.
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Росія вдарила балістикою по Києву / AP
Пошкоджений будинок після атаки / Фото AP
Київ затягнуло хмарами диму / Фото Ян Доброносов
Ворог масовано вдарив по Києву / Фото Ян Доброносов
Руйнування і пошкодження сталися у кількох районах міста.
У Голосіївському районі уламки снарядів впали на кількох локаціях. Спалахнули пожежі у складських приміщеннях та на території приватної школи. Також уламки впали на житловий будинок та на недобудовану 26-поверхову будівлю.
У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків пошкоджені та загорілися складські приміщення. Також сталося загоряння гаража біля приватного будинку та пошкоджений автомобіль.
У Подільському районі уламки впали на кількох локаціях нежитлової забудови. Вогонь охопив складські приміщення.
У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловому приміщенні, а також у триповерховому та п'ятиповерховому житлових будинках.
У Шевченківському горіли склади.
Наслідки атаки на Київ / Фото ДСНС
Стовпи диму і масштабні пожежі у Києві / Фото Ян Доброносов