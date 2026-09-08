Станом на ранок відомо про двох загиблих і щонайменше 10 постраждалих внаслідок нічого удару.

Який вигляд має Київ після атаки?

Серед постраждалих п'ять поранених госпіталізували, двоє з них – у тяжкому стані.

У місті спалахнули численні пожежі. Над столицею здійнялися величезні стовпи диму.

Росія вдарила балістикою по Києву / AP

Пошкоджений будинок після атаки / Фото AP

Київ затягнуло хмарами диму / Фото Ян Доброносов

Ворог масовано вдарив по Києву / Фото Ян Доброносов

Руйнування і пошкодження сталися у кількох районах міста.

У Голосіївському районі уламки снарядів впали на кількох локаціях. Спалахнули пожежі у складських приміщеннях та на території приватної школи. Також уламки впали на житловий будинок та на недобудовану 26-поверхову будівлю.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків пошкоджені та загорілися складські приміщення. Також сталося загоряння гаража біля приватного будинку та пошкоджений автомобіль.

У Подільському районі уламки впали на кількох локаціях нежитлової забудови. Вогонь охопив складські приміщення.

У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловому приміщенні, а також у триповерховому та п'ятиповерховому житлових будинках.

У Шевченківському горіли склади.

Наслідки атаки на Київ / Фото ДСНС

Стовпи диму і масштабні пожежі у Києві / Фото Ян Доброносов