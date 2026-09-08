Киев утонул в дыму и пожарах: как выглядит город после массированного удара России
Ночью Киев подвергся массированному обстрелу. Враг наносил удары по украинской столице с помощью дронов и ракет. В результате российской атаки в городе возникли пожары.
По состоянию на утро известно о двух погибших и как минимум 10 пострадавших в результате удара.
Как выглядит Киев после атаки?
Среди пострадавших пятеро раненых госпитализированы, двое из них – в тяжелом состоянии.
В городе вспыхнули многочисленные пожары. Над столицей поднялись огромные столбы дыма.
Россия нанесла ракетный удар по Киеву / AP
Поврежденный дом после атаки / Фото AP
Киев затянуло облаками дыма / Фото Ян Доброносов
Враг нанес массированный удар по Киеву / Фото Ян Доброносов
Разрушения и повреждения произошли в нескольких районах города.
В Голосеевском районе осколки снарядов упали в нескольких местах. Возникли пожары в складских помещениях и на территории частной школы. Также осколки упали на жилой дом и на недостроенное 26-этажное здание.
В Дарницком районе в результате падения обломков были повреждены и загорелись складские помещения. Также произошло возгорание гаража возле частного дома и поврежден автомобиль.
В Подольском районе обломки упали в нескольких местах на объекты нежилой застройки. Огонь охватил складские помещения.
В Соломенском районе в результате падения обломков возник пожар в нежилом помещении, а также в трехэтажном и пятиэтажном жилых домах.
В Шевченковском районе горели склады.
Последствия атаки на Киев / Фото ГСЧС
Столбы дыма и масштабные пожары в Киеве / Фото Ян Доброносов