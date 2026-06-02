Рекорд за последние годы: сколько людей прятались в метро Киева во время атаки 2 июня

Ночью 2 июня Киев оказался под очередным массированным обстрелом. Большое количество людей пряталось от российских ракет и дронов на станциях метро.

В Киевском метрополитене заявили о рекордном количестве горожан, которые этой ночью нашли приют на станциях метро.

Сколько людей прятались от обстрела в метро Киева?

2 июня во время массированного обстрела города на станциях столичного метро находились более 41 000 человек, из которых почти 4 500 – дети.

Это самый высокий показатель количества людей, которые находились в метро во время ночной воздушной тревоги за последние годы,

– сообщили в столичном метрополитене.

Там напомнили, что во время тревоги 46 подземных станций метро работают в режиме укрытия, на вход открыты все без исключения вестибюли.

Все желающие остаться на ночь, должны прийти на станцию до ее закрытия на вход. Также они должны сообщить работникам и полиции о том, что планируют здесь ночевать.

Кроме того, в метрополитене обратили внимание на то, что во время длительных воздушных тревог на станциях метро одновременно укрываются десятки тысяч людей. В таких случаях важно заботиться не только о собственном комфорте, но и о безопасности и удобстве других.

Пространство на платформах ограничено, поэтому его нужно использовать так, чтобы места хватило всем.

В метрополитене призвали не приносить в укрытия большие вещи, которые могут мешать перемещению людей.

Также в подземке отметили, что эвакуационные проходы должны оставаться свободными, ведь в случае чрезвычайной ситуации это необходимо для быстрого и безопасного выхода людей.

По словам представителей метро, палатки могут затруднять доступ к таким путям.

В метрополитене отметили, что во время воздушных тревог на центральных станциях обычно меньше людей, поэтому советуют, по возможности, пользоваться именно ими.

Напомним, что после массированной атаки киевляне, которые ночевали в метро, начали массово жаловаться в соцсетях на переполненные станции и недостаток мест в укрытиях. Часть людей возмущались из-за больших палаток, которые занимают много пространства, из-за чего другим сложнее разместиться.

Также пользователи пишут, что из-за большого количества людей на станциях было трудно найти место для отдыха. Некоторые жаловались на духоту, дискомфорт и тревогу и призвали власти улучшить условия пребывания в укрытиях во время длительных воздушных атак.