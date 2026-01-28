Под Киевом произошло попадание дрона: в доме возник пожар, есть жертвы
- В результате атаки дронов в Белогородской общине Киевской области погибли два человека, еще четверо обратились за медицинской помощью.
- Поврежден многоэтажный жилой дом, на месте атаки возник пожар, работают спасатели и медики.
В ночь на 28 января российские ударные беспилотники атаковали Киевскую область. К сожалению, в результате попадания дрона в Белогородской общине есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщил Белогородский сельский голова Антон Овсиенко.
Какие последствия атаки на Киевщине?
В Белогородской общине зафиксировали попадание вражеского дрона: там поврежден многоэтажный жилой дом, на месте атаки возник пожар.
К сожалению, в результате удара есть жертвы. По предварительной информации, погибли два человека – мужчина и женщина.
Кроме того, еще четыре человека обратились за медицинской помощью: женщина и двое детей – с острой реакцией на стресс, мужчина – с отравлением продуктами горения.
Сейчас нахожусь на месте происшествия. Работают все профильные службы – спасатели, медики и другие службы реагирования. Развернута палатка, оказывается первоочередная медицинская помощь,
– написал Антон Овсиенко.
Последствия атаки на Киевщине
Отмечается, что на время проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ вблизи поврежденного дома будет обеспечена круглосуточная охрана общественного порядка и имущества жителей.
Россияне атаковали Украину: что известно?
Поздно вечером 27 января российские военные совершили атаку дронами на Одессу. Впоследствии стало известно, что БпЛА врага попал в Киевском районе Одессы по территории православного монастыря, возник пожар.
Также в Одессе зафиксировано попадание БпЛА в частный жилой дом – без погибших и пострадавших.
Под ударом этой ночью также было Запорожье. По предварительным данным, в результате обстрела пострадали более ста квартир и двадцать автомобилей, на месте возник пожар.