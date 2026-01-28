Под Киевом произошло попадание дрона: в доме возник пожар, есть жертвы

В ночь на 28 января российские ударные беспилотники атаковали Киевскую область. К сожалению, в результате попадания дрона в Белогородской общине есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил Белогородский сельский голова Антон Овсиенко.

Какие последствия атаки на Киевщине?

В Белогородской общине зафиксировали попадание вражеского дрона: там поврежден многоэтажный жилой дом, на месте атаки возник пожар.

К сожалению, в результате удара есть жертвы. По предварительной информации, погибли два человека – мужчина и женщина.

Кроме того, еще четыре человека обратились за медицинской помощью: женщина и двое детей – с острой реакцией на стресс, мужчина – с отравлением продуктами горения.

Сейчас нахожусь на месте происшествия. Работают все профильные службы – спасатели, медики и другие службы реагирования. Развернута палатка, оказывается первоочередная медицинская помощь,

– написал Антон Овсиенко.

Последствия атаки на Киевщине / Фото: Антон Овсиенко

Отмечается, что на время проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ вблизи поврежденного дома будет обеспечена круглосуточная охрана общественного порядка и имущества жителей.

Россияне атаковали Украину: что известно?