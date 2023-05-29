Обломки вражеских ракет, которые враг запустил сегодня днем, фиксируют правоохранители Киевщины на территории одного из районов области
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Часть сбитых ракет упала в поле и на территории леса. Кроме этого, обломки российских ракет обнаружили во дворе одной из общин. Правоохранители подчеркнули, что пострадавших в результате падения обломков, к счастью, нет.
Обломки вражеских ракет упали во двор жителей области / Фото полиции Киевщины
На месте происшествия продолжают работать полицейские, они фиксируют последствия обстрела агрессором.
В некоторых районах из-за атак произошло возгорание травяного настила и части лесных зон. На местах событий работают следственно-оперативные группы полиции Киевщины,
– сообщил начальник областного управления полиции Андрей Небитов.
Последствия падения обломков в Киевской области: видео
Главное об атаке на Киевщину: вторая за сутки
- Воздушная тревога на территории области была объявлена около 11:09. Почти сразу очевидцы сообщили о мощных взрывах. В КГВА отметили, что работает ПВО.
- В Оболонском районе зафиксировано падение обломков ракеты на проезжую часть дороги.
- Около 11:33 взрывы прогремели и в Деснянском районе. Обломки ракеты также свалились на дорогу в Подольском районе.