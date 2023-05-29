Уламки ворожих ракет, які ворог запустив сьогодні вдень, фіксують правоохоронці Київщини на території одного із районів області.
Дивіться також 11 ракетами вдарили – 11 збили, – Залужний розповів про повторну атаку окупантів
Частина збитих ракет впали у полі та на території лісу. Крім цього, уламки російських ракет виявили у подвір'ї однієї із громад. Правоохоронці наголосили, що постраждалих унаслідок падіння уламків, на щастя, немає.
Уламки ворожих ракет упали на подвір'я жителів області / Фото поліції Київщини
На місці подій продовжують працювати поліціянти, вони фіксують наслідки обстрілу агресором.
У деяких районах через атаки сталося займання трав'яного настилу та частини лісових зон. На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи поліції Київщини,
– повідомив начальник обласного управління поліції Андрій Нєбитов.
Наслідки падіння уламків на Київщині: відео
Головне про атаку на Київщину: друга за добу
- Повітряну тривогу на території області оголосили близько 11:09. Майже відразу очевидці повідомили про потужні вибухи. У КМВА зазначили, що працює ППО.
- В Оболонському районі зафіксували падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги.
- Близько 11:33 вибухи пролунали і в Деснянському районі. Уламки ракети також впали на дорогу в Подільському районі.