Уламки ворожих ракет, які ворог запустив сьогодні вдень, фіксують правоохоронці Київщини на території одного із районів області.

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Частина збитих ракет впали у полі та на території лісу. Крім цього, уламки російських ракет виявили у подвір'ї однієї із громад. Правоохоронці наголосили, що постраждалих унаслідок падіння уламків, на щастя, немає.



Уламки ворожих ракет упали на подвір'я жителів області / Фото поліції Київщини

На місці подій продовжують працювати поліціянти, вони фіксують наслідки обстрілу агресором.

У деяких районах через атаки сталося займання трав'яного настилу та частини лісових зон. На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи поліції Київщини,

– повідомив начальник обласного управління поліції Андрій Нєбитов.

Наслідки падіння уламків на Київщині: відео

Головне про атаку на Київщину: друга за добу

Повітряну тривогу на території області оголосили близько 11:09. Майже відразу очевидці повідомили про потужні вибухи. У КМВА зазначили, що працює ППО.

В Оболонському районі зафіксували падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги.

Близько 11:33 вибухи пролунали і в Деснянському районі. Уламки ракети також впали на дорогу в Подільському районі.

Зверніть увагу! За даними Повітряних сил, найімовірніше ворог вдарив "Іскандерами" з Півночі. Наголосимо, що це друга масова атака на Київщину – вночі ворог застосував комбіновану тактику – сили й засоби української ППО знищили понад 40 повітряних цілей.