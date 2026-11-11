В убежище находился 171 ребенок: в Яготине Киевской области вражеский дрон попал на территорию лицея

В Яготине Киевской области 11 ноября российский беспилотник попал на территорию местного лицея. На момент атаки в укрытии находился 171 ребенок, а также учителя и сотрудники учебного заведения.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

Что известно об атаке?

Около 12 часов 11 ноября вражеский дрон попал на территорию лицея в Яготине.

Это обычное учебное заведение для детей, в этом нет никакого военного смысла,

– подчеркнул Ткаченко.

Во время удара все 171 ребенок, а также учителя и сотрудники лицея находились в укрытии. Благодаря этому удалось избежать жертв и пострадавших.

На территории учебного заведения возник пожар. Сейчас спасатели завершают его ликвидацию, после чего начнутся работы по восстановлению благоустройства.

Также взрыв повредил автомобиль, ограждение и окна в двух частных домах, расположенных рядом с лицеем. На месте работают все необходимые службы.

Напомним, утром 11 ноября оккупанты также провели атаку на Полтаву ударными беспилотниками. Воздушную тревогу в различных районах Полтавской области объявили после 09:40 из-за угрозы атаки с использованием дронов, а местами и ракет. Около 10:10 местные жители услышали первые взрывы.

Впоследствии Воздушные силы сообщили о движении реактивного беспилотника в направлении города, а военные предупредили об угрозе ударов "Бандеролей". В результате атаки зафиксированы попадания по территории частного предприятия, где возник пожар. По предварительным данным, трое человек получили ранения.

Кроме того, в другом месте в Полтаве упал вражеский беспилотник, в результате чего, по предварительным данным, поврежден частный дом. На местах работают все необходимые службы, информация о последствиях атаки уточняется.