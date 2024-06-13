На Киевщине уже более суток тушат пожар после ночной атаки 12 июня

Пожар на Киевщине, возникший после ночной атаки 12 июня, все еще продолжается. Так, спасатели уже более суток продолжают его тушить.

Об этом утром 13 июня сообщили в ГСЧС. Там рассказали, сколько спасателей задействованы в процессе ликвидации пожара.

Смотрите также Поврежден ряд объектов на Киевщине, есть пострадавшие: все, что известно о ночной комбинированной атаке

Ликвидация пожара на Киевщине продолжается

В ведомстве сообщили, что продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате российской вооруженной агрессии.

По данным ГСЧС, на месте работают 249 человек личного состава, 98 единиц техники, четыре пожарных поезда.



Пожар на Киевщине, возникший после ночной атаки 12 июня, все еще продолжается / Фото ГСЧС



Спасатели продолжают ликвидировать пожар в Киевской области / Фото ГСЧС



По состоянию на утро 13 июня ликвидация пожара в Киевской области продолжается / Фото ГСЧС

Чем атаковал враг 12 июня: основное

В Воздушных силах Украины сообщили, что Россия атаковала Украину в ночь на 12 июня 30 средствами воздушного нападения.

В частности, российская армия запустила:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС (их выпускали из Саратовской области России);

1 баллистическая ракета "Искандер-М" (с территории Крыма);

1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (был запуск из воздушного пространства Тамбовской области России);

24 ударных БпЛА типа "Шахед" (их выпускали из Ейска и Приморско-Ахтарска, Россия).

В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей:

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

В Воздушных силах сообщили, что боевая работа проводилась в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях.