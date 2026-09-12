Как сообщили в Киевской областной военной администрации, по состоянию на 16:00 есть повреждения в трех районах области.

Какие последствия дневной атаки на Киевщину?

В Броварском районе в результате падения обломков и взрывной волны поврежден автомобиль, окна в многоквартирном доме и кровля частного жилья.

В Вышгородском районе также зафиксированы повреждения частного автомобиля.

В Фастовском районе разрушений потерпел объект Укрзализныци.

В настоящее время экстренные службы продолжают работать на местах попадания.

Представители власти призывают граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время опасности.

Ранее власти сообщали, что за последние сутки в Киевской области повреждены 15 объектов, среди них 7 частных домовладений, транспортные средства, складские и ангарные помещения, линия электропередачи.

Больше всего повреждений – в Обуховском районе.

К сожалению, один человек погиб. Еще три человека пострадали, среди них – ребенок.