Россия совершила атаку на Киевскую область: там горят склады и повреждены дома

16 ноября российские военные ударили по Киевской области. В регионе вспыхнули склады, разрушения получили частные дома.

О последствиях атаки в Киевскую область сообщили в ОВА.

Что известно об обстреле Киевщины 16 ноября?

По данным администрации, под российским ударом оказался Вышгородский район.

Там после попадания огонь охватил складские помещения местного предприятия. Подразделения ГСЧС оперативно выехали на место происшествия и приступили к ликвидации пожара.

По предварительной информации, погибших и травмированных гражданских лиц нет.

Кроме промышленного объекта, вражеская атака задела частный сектор. Ударной волной и обломками изуродованы четыре жилых дома, масштабы разрушений устанавливают специалисты экстренных служб.

Каковы последствия ночной атаки России на Украину?

В ночь на 16 ноября Россия запустила 158 дронов по Украине. 131 беспилотник силам ПВО удалось обезвредить. Однако без попаданий не обошлось.

Прилеты дронов зафиксировали на 19 локациях, еще на 11 локациях упали обломки сбитых целей.

Кроме Киевщины, ночью под обстрелом находилась Виннитчина. Там оккупанты попали в объект критической промышленности и объекты энергетики.