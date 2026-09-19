О последствиях вражеской атаки сообщил глава ОВА Тимур Ткаченко.

Каковы последствия удара России по Киевской области?

В результате атаки в Фастовском районе получила ранение гражданская женщина. Пострадавшую немедленно направляют в ближайшую больницу для оказания помощи.

Также в Обуховском районе был поврежден частный дом.

На местах попаданий уже работают все оперативные службы.

Специалисты экстренных служб ликвидируют последствия ударов и фиксируют очередные разрушения гражданской инфраструктуры.

Власти призывают всех жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до окончания опасности.

Напомним, что ночью и утром оккупанты били по Киевской области. Оккупанты повредили 9 гражданских объектов в четырех районах области: Обуховском, Вышгородском, Бориспольском и Бучанском.

Больше всего пострадали складские помещения. Также повреждены производственное и гаражное помещение, транспортные средства и многоквартирный дом.

Известно, что в ночь на 19 сентября при обстреле повреждения получил склад компании Suziria Group площадью более 8 тысяч квадратных метров. В момент атаки работники были в укрытии, поэтому никто из них не пострадал.

Suziria Group работает в Украине более 30 лет, в частности, развивает сеть зоомаркетов MasterZoo и экспортирует собственные бренды в 13 стран.