Про наслідки ворожої атаки повідомив глава ОВА Тимур Ткаченко.

Які наслідки удару Росії по Київщині?

Унаслідок атаки у Фастівському районі дістала поранення цивільна жінка. Постраждалу негайно направляють до найближчої лікарні для надання допомоги.

Також в Обухівському районі зазнав пошкоджень приватний будинок.

На місцях прильотів уже працюють усі оперативні служби.

Фахівці екстрених служб ліквідовують наслідки ударів та фіксують чергові руйнування цивільної інфраструктури.

Влада закликала всіх мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до завершення небезпеки.

Нагадаємо, що упродовж ночі та ранку окупанти били по Київській області. Окупанти пошкодили 9 цивільних об'єктів у чотирьох районах області: Обухівському, Вишгородському, Бориспільському та Бучанському. Найбільше постраждали складські приміщення. Також пошкоджені виробниче та гаражне приміщення, транспортні засоби і багатоквартирний будинок.

Відомо, що у ніч проти 19 вересня під час обстрілу пошкоджень зазнав склад компанії Suziria Group площею понад 8 тисяч квадратних метрів. У момент атаки працівники були в укритті, тому ніхто з них не постраждав.

Suziria Group працює в Україні понад 30 років, зокрема розвиває мережу зоомаркетів MasterZoo та експортує власні бренди до 13 країн.