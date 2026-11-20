В результате массированной комбинированной атаки России на Киевскую область пострадали два человека. Также зафиксированы повреждения промышленных предприятий, офисных зданий, частных домов и автомобилей.

Об этом сообщили начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и мэр Броваров Игорь Сапожко.

Каковы последствия атаки в Киевской области?

В Бучанском районе в результате российской атаки травмировались двое людей – мужчина и женщина. Их госпитализировали с ранениями и острой стрессовой реакцией. Угрозы их жизни нет. Также поврежден частный жилой дом.

В Броварском районе в результате вражеского удара повреждены два офисно-административных здания предприятий, частный дом и автомобиль.

В то же время в самом городе Бровары в результате ночной ракетной атаки пострадало имущество промышленного предприятия в районе промзоны.

По состоянию на 09:27 мэр Игорь Сапожко сообщил о повреждении еще одного промышленного предприятия. По его словам, пострадавших нет.

На местах работают оперативные службы, которые фиксируют последствия российской атаки и ликвидируют их.