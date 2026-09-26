Об этом сообщили в ГСЧС.

Последствия атаки на Киевскую область

В течение ночи спасатели Киевской области неоднократно привлекались к ликвидации последствий российской агрессии.

Так, в Бориспольском районе возник пожар в складском здании. Пострадали 2 человека, одного из них госпитализировали.

Пожар ликвидирован силами спасателей ГСЧС и местной пожарной охраны.

А в Обуховском районе поврежден частный жилой дом и 2 легковых автомобиля.

Также разрушениям подвергся частный жилой дом в Бучанском районе.

Атака на Киевскую область / ГСЧС

Напомним, что ночью Россия атаковала Запорожье. Из-под завалов спасли 4-летнего мальчика и 45-летнего мужчину. К сожалению, погибли 2 женщины.

Также утром раздался взрыв в Киеве. В Соломенском районе зафиксировано попадание БПЛА между 5-этажным жилым домом и торговым заведением. Есть 4 пострадавших.