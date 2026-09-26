Про це повідомили у ДСНС.

Наслідки атаки на Київщину

Протягом ночі рятувальники Київщини неодноразово залучалися до ліквідації наслідків російської агресії.

Так, на Бориспільщині виникла пожежа у складській будівлі. Постраждали 2 людини, одну із них госпіталізовано.

Пожежу ліквідовано силами рятувальників ДСНС та місцевої пожежної охорони.

А на Обухівщині пошкоджено приватний житловий будинок та 2 легкові автомобілі.

Також руйнувань зазнав приватний житловий будинок на Бучанщині.

Атака на Київщину / ДСНС

Нагадаємо, що вночі Росія атакувала Запоріжжя. З-під завалів врятували 4-річного хлопчика та 45-річного чоловіка. На жаль, загинули 2 жінки.

Також вранці вибух пролунав у Києві. У Солом'янському районі зафіксовано влучання БпЛА між 5-поверховим житловим будинком та закладом торгівлі. Є 4 постраждалих.