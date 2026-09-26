Поранень дістали 4-річний хлопчик та 45-річний чоловік.

На жаль, двох жінок підняли з-під завалів без ознак життя.

Рятувально-пошукова операція продовжується.

Також унаслідок ранкової атаки на Запоріжжя постраждав один із ринків міста.