В Киевской области два человека пострадали в результате атаки России, зафиксированы разрушения
Ночью 26 сентября в Киевской области раздавались взрывы в результате российской атаки. К сожалению, двое человек пострадали.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Последствия атаки на Киевскую область
В течение ночи спасатели Киевской области неоднократно привлекались к ликвидации последствий российской агрессии.
Так, в Бориспольском районе возник пожар в складском здании. Пострадали 2 человека, одного из них госпитализировали.
Пожар ликвидирован силами спасателей ГСЧС и местной пожарной охраны.
А в Обуховском районе поврежден частный жилой дом и 2 легковых автомобиля.
Также разрушениям подвергся частный жилой дом в Бучанском районе.
Атака на Киевскую область / ГСЧС
Напомним, что ночью Россия атаковала Запорожье. Из-под завалов спасли 4-летнего мальчика и 45-летнего мужчину. К сожалению, погибли 2 женщины.
Также утром раздался взрыв в Киеве. В Соломенском районе зафиксировано попадание БПЛА между 5-этажным жилым домом и торговым заведением. Есть 4 пострадавших.