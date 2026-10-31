Россия совершила атаку дронов по Киевской области: есть пострадавшие
В ночь на 31 октября оккупанты провели атаку с помощью дронов по Броварскому району Киевской области. В результате, как известно, пострадали два пожилых человека.
Об этом рассказал глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.
Каковы последствия атаки
Пострадавшей оказалась женщина 1950 года рождения, получившая рваную рану в височной области головы.
Вместе с ней под удар попал мужчина 1951 года рождения, у которого диагностировали острую стрессовую реакцию и оказали необходимую медицинскую помощь на месте.
В результате российской атаки поврежден частный жилой дом и расположенное рядом хозяйственное сооружение.
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Накануне российская армия также массированно направила беспилотники на столичный регион. Были повреждены дома в 4 районах.
Наибольшие разрушения жилого фонда зафиксированы в Обуховском районе.
Кроме того, российские беспилотники повредили инфраструктурный объект в Бориспольском районе.