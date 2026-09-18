Россияне ударили по предприятию в Житомирской области: есть погибшие

В ночь на 18 сентября российские войска обстреляли промышленный парк в Коростенском районе. Под обстрелом оказалось гражданское предприятие.

Об этом сообщили глава ОВА Виталий Бунечко и ГСЧС.

Какие последствия удара по Коростеню?

В результате удара по предприятию возникли пожары в складском и производственном зданиях.

По состоянию на утро спасатели потушили возгорание. Во время повторных сигналов воздушной тревоги им пришлось проследовать в укрытие.

На месте работали 56 спасателей и 17 единиц техники ГСЧС, а также экстренные службы и волонтеры Отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста.

В настоящее время на месте удара завершается разбор завалов и оценка масштаба нанесенного ущерба.

К сожалению, вражеская атака унесла жизни двух человек. Еще два человека пострадали – они находятся в больницах области в состоянии средней тяжести.

Последствия удара по Житомирской области / Фото ГСЧС

Напомним, утром оккупанты обстреляли Киевскую область. В Фастовском районе пострадала целая семья с 3 детьми. Повреждены жилые дома.

В результате атаки на Конотоп часть города осталась без света. Кроме того, повреждены школа, детсад, медучреждения, железная дорога, транспортная инфраструктура и частные дома.