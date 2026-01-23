25 часов под террором "Шахедов": какие последствия страшной атаки по Кривому Рогу

Кривой Рог более суток находился под длительной атакой России – враг терроризировал жителей города 25 часов. Россияне направили примерно 70 "Шахедов" с разных направлений и одну баллистическую ракету "Искандер-М", которая попала в плотную городскую застройку.

Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Кривого Рога Александр Фефилатьев, отметив, что по состоянию на утро известно о более 10 пострадавших, в частности детей. Россия также повредила критическую инфраструктуру, поэтому в городе ввели экстренные отключения.

Какие последствия страшной атаки по Кривому Рогу?

Корреспондент отметил, что сегодняшняя атака, продолжительностью 25 часов, – это печальный рекорд для Кривого Рога.

В результате ракетного удара по одному из районов Кривого Рога пострадало 13 человек, 4 из них – дети. Самым маленьким – 1,5 и 2 года, это мальчики. Трое детей находятся в больнице в состоянии средней тяжести под наблюдением медиков. Врачи делают все возможное для стабилизации состояния детей.

"Шахедами" враг атаковал объекты критической и энергетической инфраструктуры. Поэтому в городе наблюдались, кроме уже привычных аварийных, экстренные отключения света для тысячи жителей. Как следствие, теплоэнергетики были вынуждены уменьшить температуру теплоносителя до минимума.

Заметьте! В Кривом Роге работают штабы помощи людям, чьи квартиры и дома пострадали от российской атаки. Там можно получить необходимые строительные материалы и написать заявления на материальную помощь от города.

Также в Кривом Роге уменьшили давление водоснабжения в городских коммуникациях. Где есть возможность, там коммунальщики перевели работу электропитания на мощные промышленные генераторы. Однако очевидно, что они не заменят централизованное электроснабжение.

По состоянию на утро около 3 тысяч абонентов остаются без электроснабжения. Аварийные бригады работают, чтобы устранить последствия и вернуть нормальное обеспечение жизни людей,

– подчеркнул корреспондент.

Он добавил, что этой ночью также была аварийная ситуация для шахтеров. В городе есть железорудные шахты на значительной глубине, где работают рабочие. Их спуск и подъем происходит на промышленных лифтах, которые называются клети. Российская атака привела к аварийному обесточиванию, из-за чего шахтеров заблокировало.

Однако, к счастью, горно-военизированный отряд ГСЧС без ущерба для здоровья рабочих смог оперативно поднять их на поверхность. Такие ситуации случаются не впервые, поэтому механизм спасения уже отработан.

