25 часов под террором "Шахедов": какие последствия страшной атаки по Кривому Рогу
- Кривой Рог находился под атакой России 25 часов, враг запустил около 70 "Шахедов" и одну баллистическую ракету "Искандер-М".
- В результате ракетного удара пострадали 13 человек, в том числе 4 детей, а критическая инфраструктура города получила значительные повреждения.
Кривой Рог более суток находился под длительной атакой России – враг терроризировал жителей города 25 часов. Россияне направили примерно 70 "Шахедов" с разных направлений и одну баллистическую ракету "Искандер-М", которая попала в плотную городскую застройку.
Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Кривого Рога Александр Фефилатьев, отметив, что по состоянию на утро известно о более 10 пострадавших, в частности детей. Россия также повредила критическую инфраструктуру, поэтому в городе ввели экстренные отключения.
Смотрите также Россияне продвинулись в Донецкой области, а украинские войска – на востоке Запорожской области: обзор ISW
Какие последствия страшной атаки по Кривому Рогу?
Корреспондент отметил, что сегодняшняя атака, продолжительностью 25 часов, – это печальный рекорд для Кривого Рога.
В результате ракетного удара по одному из районов Кривого Рога пострадало 13 человек, 4 из них – дети. Самым маленьким – 1,5 и 2 года, это мальчики. Трое детей находятся в больнице в состоянии средней тяжести под наблюдением медиков. Врачи делают все возможное для стабилизации состояния детей.
"Шахедами" враг атаковал объекты критической и энергетической инфраструктуры. Поэтому в городе наблюдались, кроме уже привычных аварийных, экстренные отключения света для тысячи жителей. Как следствие, теплоэнергетики были вынуждены уменьшить температуру теплоносителя до минимума.
Заметьте! В Кривом Роге работают штабы помощи людям, чьи квартиры и дома пострадали от российской атаки. Там можно получить необходимые строительные материалы и написать заявления на материальную помощь от города.
Также в Кривом Роге уменьшили давление водоснабжения в городских коммуникациях. Где есть возможность, там коммунальщики перевели работу электропитания на мощные промышленные генераторы. Однако очевидно, что они не заменят централизованное электроснабжение.
По состоянию на утро около 3 тысяч абонентов остаются без электроснабжения. Аварийные бригады работают, чтобы устранить последствия и вернуть нормальное обеспечение жизни людей,
– подчеркнул корреспондент.
Он добавил, что этой ночью также была аварийная ситуация для шахтеров. В городе есть железорудные шахты на значительной глубине, где работают рабочие. Их спуск и подъем происходит на промышленных лифтах, которые называются клети. Российская атака привела к аварийному обесточиванию, из-за чего шахтеров заблокировало.
Однако, к счастью, горно-военизированный отряд ГСЧС без ущерба для здоровья рабочих смог оперативно поднять их на поверхность. Такие ситуации случаются не впервые, поэтому механизм спасения уже отработан.
Последние атаки на Украину: детали
- 20 января Россия атаковала объекты критической инфраструктуры в Киевской области. Враг запустил 18 баллистических ракет, 14 из которых сбила ПВО.
- Кроме этого, в эти же сутки враг применил одну противокорабельную ракету "Циркон" из Крыма.
- Оккупанты ударили по промышленному объекту в Полтавской области. Там возник пожар, который оперативно потушили.
- Также враг ударил по Киеву, из-за этого в городе фиксировали отсутствие водоснабжения и тепла. Из-за этого удара пострадала 59-летняя женщина.