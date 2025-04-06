В ОВА рассказали, в каком состоянии пострадавшие после атаки на Кривой Рог

Российская армия в пятницу, 4 апреля, цинично ударила по Кривому Рогу баллистической ракетой. Власти области рассказали о состоянии пострадавших в результате атаки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий первого заместителя начальника Днепропетровской ОГА Юрия Яндульского в эфире телемарафона.

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В каком состоянии пострадавшие во время атаки на Кривой Рог

Циничным ударом Россия убила 18 мирных жителей Кривого Рога.

Половина жертв российской атаки – это дети в возрасте от 3 до 17 лет.

Всего по состоянию на 6 апреля известно о 75 пострадавших. Сейчас 37 находятся в медицинских учреждениях области.

Юрий Яндульский рассказал, что 19 человек остаются в тяжелом состоянии, 4 из них – дети.

2 тяжелых пациента пришлось доставить в Днепр.

"Всем необходимым медики обеспечены, люди получают необходимую медицинскую помощь", – рассказал заместитель начальника Днепропетровской ОГА.

Горожане в пятницу активно откликнулись на просьбу сдать донорскую кровь. Поэтому сейчас больницы обеспечены ею в полном объеме.