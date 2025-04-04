Циничная атака на Кривой Рог: оккупанты ударили рядом с детской площадкой

Россия 4 апреля нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Прилет произошел в центре жилого района – рядом с детской площадкой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Совета обороны города Александра Вилкула.

Важно Россия ударила баллистикой по Кривому Рогу: в городе много погибших, среди них – дети

Россия ударила рядом с детской площадкой

К вечеру 4 апреля российская армия нанесла циничный ракетный удар по Кривому Рогу. Под атакой оказался жилой район города.

Более того, россияне сознательно нанесли удар рядом с детской площадкой. К сожалению, в результате атаки погибло много детей. По состоянию на 20:25 известно о по меньшей мере 6 погибших несовершеннолетних. Всего погибло 14 человек, еще более 50 – получили ранения.

Местные СМИ также показали жуткие кадры с места атаки. Так, "Свои. Кривой Рог" опубликовали видео, на котором зафиксированы первые секунды после взрыва. За кадром слышен крик напуганных детей.

Дети кричат после взрыва рядом с площадкой: смотрите видео

На другом видео, которое опубликовали "Первый городской. Кривой Рог", видно, что пожар начался возле детской площадки.

Россия ударила рядом с детской площадкой: смотрите видео (Внимание! Присутствует чувствительный контент, 18+)

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что россияне сознательно пытались убить как можно больше людей, ведь ударили по Кривому Рогу кассетной баллистической ракетой, предварительно – "Искандером".

По состоянию на сейчас в городе еще устанавливают последствия ракетного удара. Сейчас в Кривом Роге вспыхнули пожары, повреждены многоэтажки. Также зафиксированы возгорания в гаражах и автомобилях.

После атаки в городе развернули штаб помощи пострадавшим.