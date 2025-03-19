В больнице умер мужчина, который получил почти 90% ожогов тела в результате атаки на Кропивницкий

Стало известно, что в больнице умер один из пострадавших в результате массированной атаки на Кропивницкий вечером 19 марта. У него было почти 90% ожогов тела.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Кировоградской ОГА Андрея Райковича.

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В результате атаки на Кропивницкий погиб мужчина

Райкович утром 28 марта сообщил, что в больнице умер мужчина, который получил почти 90% ожогов тела в результате массированной дроновой атаки на Кропивницкий вечером 19 марта.

Все эти дни врачи боролись за него, но ранения были несовместимы с жизнью. Светлая память. Мои искренние соболезнования семье,

– написал глава ОВА.

Что известно о погибшем мужчине

В результате атаки на Кропивницкий 19 марта пострадали 14 человек, в частности мужчина, который получил ожоги почти 90% тела. Его жена Екатерина Подабед рассказала, как спасала мужа.

Она рассказала, что оделась с дочкой, чтобы пойти в укрытие, а ее муж ждал во дворе – именно там, где прилетел вражеский БпЛА. После взрыва мужчина вернулся в дом, где начался пожар, но уже не смог выбраться сам.

Ему помогла выбраться Екатерина, которая вынесла его до перекрестка, откуда их с дочкой забрала "скорая".

Мужчину привезли в больницу в 22:40 в областную больницу с тяжелыми травмами, среди которых черепно-мозговая травма, перелом и ожоги более 86% тела.

По состоянию на утро 20 марта мужчина находился в медикаментозной коме и был подключен к аппарату ИВЛ.