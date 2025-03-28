Повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

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Внаслідок атаки на Кропивницький загинув чоловік

Райкович вранці 28 березня повідомив, що в лікарні помер чоловік, який отримав майже 90% опіків тіла внаслідок масованої дронової атаки на Кропивницький увечері 19 березня.

Всі ці дні лікарі боролися за нього, але поранення були несумісні з життям. Світла пам’ять. Мої щирі співчуття родині,

– написав очільник ОВА.

Що відомо про загиблого чоловіка

Внаслідок атаки на Кропивницький 19 березня постраждали 14 людей, зокрема чоловік, який отримав опіки майже 90% тіла. Його дружина Катерина Подабед розповіла, як рятувала чоловіка.

Вона розповіла, що одяглася з донькою, аби піти в укриття, а її чоловік чекав у дворі – саме там, де прилетів ворожий БпЛА. Після вибуху чоловік повернувся до будинку, де почалася пожежа, але вже не зміг вибратися сам.

Йому допомогла вибратися Катерина, яка винесла його до перехрестя, звідки їх з донькою забрала "швидка".

Чоловіка привезли в лікарню об 22:40 в обласну лікарню з тяжкими травмами, серед яких черепно-мозкова травма, перелом і опіки понад 86% тіла.

Станом на ранок 20 березня чоловік перебував у медикаментозній комі та був під'єднаний до апарата ШВЛ.