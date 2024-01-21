Оккупанты выпустили по Кропивницкому ракету из баллистического вооружения.

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Враг атаковал Кропивницкий

В 14:47 Воздушные силы сообщили, что на Кропивницкий летит ракета. Вскоре после этого в городе прогремели первые взрывы.

Местные СМИ сообщили, что в Кропивницком слышали по меньшей мере 2 взрыва. Пока что в ОВА не прокомментировали ситуацию.

Важно! Не фиксируйте и не публикуйте последствия попадания и работы ПВО.

Впоследствии глава ОВА сообщил, что пострадавших в результате обстрела нет. Повреждения гражданских объектов не зафиксированы.

Кировоградщина снова под вражеским обстрелом. К счастью, пострадавших нет. Гражданские объекты не повреждены. Друзья, берегите себя и не игнорируйте тревогу,

– Андрей Райкович.

В Полтаве тоже раздавались взрывы

Незадолго после обстрела Кропивницкого в Полтаве слышали звуки взрывов. Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в своем Telegram канале сообщил, что попаданий не зафиксировано.

Напомним, что ночью 21 января враг еще раз атаковал Украину "Шахедами". Всего были зафиксированы пуски 2 дронов-камикадзе. Силам ПВО удалось сбить 1 дрон.

Последствия ночного обстрела "Шахедами"