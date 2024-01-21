Оккупанты выпустили по Кропивницкому ракету из баллистического вооружения.
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Враг атаковал Кропивницкий
В 14:47 Воздушные силы сообщили, что на Кропивницкий летит ракета. Вскоре после этого в городе прогремели первые взрывы.
Местные СМИ сообщили, что в Кропивницком слышали по меньшей мере 2 взрыва. Пока что в ОВА не прокомментировали ситуацию.
Впоследствии глава ОВА сообщил, что пострадавших в результате обстрела нет. Повреждения гражданских объектов не зафиксированы.
Кировоградщина снова под вражеским обстрелом. К счастью, пострадавших нет. Гражданские объекты не повреждены. Друзья, берегите себя и не игнорируйте тревогу,
– Андрей Райкович.
В Полтаве тоже раздавались взрывы
Незадолго после обстрела Кропивницкого в Полтаве слышали звуки взрывов. Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в своем Telegram канале сообщил, что попаданий не зафиксировано.
Напомним, что ночью 21 января враг еще раз атаковал Украину "Шахедами". Всего были зафиксированы пуски 2 дронов-камикадзе. Силам ПВО удалось сбить 1 дрон.
Последствия ночного обстрела "Шахедами"
- В результате этого есть разрушения в Николаевской области. В Снигиревской общине в результате атаки "Шахедами" повреждены жилой дом и летняя кухня в частном секторе. Также произошло возгорание хозяйственной постройки, однако его оперативно ликвидировали пожарные.
- Также в Украине была угроза баллистического вооружения. Однако пока в Воздушных силах не сообщали деталей ночной атаки.