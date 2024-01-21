Окупанти випустили по Кропивницькому ракету з балістичного озброєння.
Дивіться також Більша частина України вкривалася "червоним": існувала загроза балістики з Півдня
Ворог атакував Кропивницький
О 14:47 Повітряні сили повідомили про те, що на Кропивницький летить ракета. Незадовго після цього у місті пролунали перші вибухи.
Місцеві ЗМІ повідомили, що у Кропивницькому чули щонайменше 2 вибухи. Поки що в ОВА не прокоментували ситуацію.
Тим часом на Півдні та Сході досі триває загроза балістичного озброєння. Людей закликають перебувати в укриттях.
У Полтаві теж лунали вибухи
- Незадовго після обстрілу Кропивницького у Полтаві також чули звуки вибухів. Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін у своєму Telegram каналі повідомив, що влучань не зафіксовано.
- Нагадаємо, що вночі 21 січня ворог вкотре атакував Україну "Шахедами". Усього було зафіксовано пуски 2 дронів-камікадзе. Силам ППО вдалося збити 1 дрон.
- Внаслідок цього є руйнування у Миколаївській області. У Снігурівській громаді внаслідок атаки "Шахедами" пошкоджено житловий будинок та літню кухню у приватному секторі. Також сталося займання господарчої споруди, однак її оперативно ліквідували пожежники.
- Також в Україні була загроза балістичного озброєння. Однак поки що у Повітряних силах не повідомляли деталей нічної атаки.