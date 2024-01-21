Окупанти випустили по Кропивницькому ракету з балістичного озброєння.

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Ворог атакував Кропивницький

О 14:47 Повітряні сили повідомили про те, що на Кропивницький летить ракета. Незадовго після цього у місті пролунали перші вибухи.

Місцеві ЗМІ повідомили, що у Кропивницькому чули щонайменше 2 вибухи. Поки що в ОВА не прокоментували ситуацію.

Важливо! Не фіксуйте та не публікуйте наслідки влучань та роботи ППО.

Тим часом на Півдні та Сході досі триває загроза балістичного озброєння. Людей закликають перебувати в укриттях.

У Полтаві теж лунали вибухи