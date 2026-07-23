Об этом сообщают мониторинговые телеграм-каналы.

Что известно об атаке на Крым?

Местные жители сняли, как горит подстанция в Ялте. "Ялта. Атакована подстанция", – кратко написали в телеграм-канале Supernova+.

Пожар в результате удара по подстанции в Ялте: смотрите видео

По данным "Крымского ветра" , в Феодосии зафиксировали прилет. На одном из видео слышен характерный звук работы сил ПВО, которые пытались отразить атаку. Однако в мгновение ока появляется яркая вспышка, очевидно, в результате попадания.

Момент удара запечатлели на камеру: смотрите видео

Предварительно, удар пришелся по электроподстанции в Корабельном переулке – вероятно, речь идет о ПС 110/10/0,4 кВ (ТП-1106 "Восток").

Удар по подстанции в Феодосии: смотрите фото и изображения "Крымского ветра"

Напомним также о предыдущих атаках на важные для врага объекты во временно оккупированном Крыму. Ночью 22 июля около 00:30 взрывы слышали в Ялте, Феодосии и Алуште, после чего оккупанты заявили об атаке дронов.

Впоследствии сообщалось о взрывах также на других оккупированных территориях, в частности, в Бердянске, Геническе, Мариуполе и Донецке. После ударов в Ялте и Алуште возникли перебои с электроснабжением и начались пожары. Удары могли быть нанесены по энергетической инфраструктуре и военным объектам оккупантов. Речь идет, собственно, об электроподстанции "Дарсан".

Кстати, по словам политолога Игоря Чаленко, топливный кризис в Крыму продолжается. Также там сохраняются перебои с электричеством и водой. Местным "властям" не удается стабилизировать ситуацию.