У Путина проблемная ситуация: почему диктатор игнорирует удар по Крыму

Владимир Путин избегает комментировать последние взрывы в Крыму, связанные с Севастополем. Российский диктатор не берет на себя ответственность за такие события.

Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 каналу, что Путин боится международной Конвенции, в которой прописано, что граждане страны-агрессора не защищены от войны. Именно поэтому Россия никогда в подобных случаях не сообщает, граждане каких стран пострадали в Крыму.

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Почему диктатор игнорирует удар по Крыму

По словам политтехнолога, Путин никогда не берёт на себя ответственность в подобных ситуациях, он всегда молчит. Кроме этого, российский диктатор имеет проблемную ситуацию.

Шейтельман объяснил, что существует один пункт, который часто забывают, но его нужно цитировать на всех международных площадках: россияне до сих пор не заявили ни об одном раненом или убитом украинце. Например, россияне сообщили, что в Севастополе 5 человек погибли и есть определенное количество раненых.

Однако есть ли среди них хоть один гражданин Украины? То есть человек, который легально находился в то время в Крыму. Или это все были россияне, которые приехали туда? С точки зрения международного законодательства это большая разница.

Единственный документ, который защищает права граждан во время войны – это Конвенция 1949 года, соответственно, она и о защите граждан на оккупированных территориях. Там есть 4 статья, в которой написано, кто считается гражданами во время войны, то есть чьи права защищены. Там четко написано, что это граждане всех стран, кроме страны-агрессора,

– подчеркнул политтехнолог.

То есть граждане России не защищены международными конвенциями, когда находятся в Крыму. Украинская армия имеет полное право их уничтожать, не учитывать их интересы.

Если наша армия знает, что там на пляже есть 100 российских граждан и один военный, то они имеют право наносить удары ATACMS,

– отметил Шейтельман.

Путин это все знает, поэтому понимает, что если он начнет как-то комментировать удары по Крыму, он может получить решительный ответ от Запада.