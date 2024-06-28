Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що Путін боїться міжнародної Конвенції, в якій прописано, що громадяни країни-агресорки не є захищені від війни. Саме тому Росія ніколи у подібних випадках не повідомляє, громадяни яких країн постраждали в Криму.

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Чому диктатор ігнорує удар по Криму

За словами політтехнолога, Путін ніколи не бере на себе відповідальність у подібних ситуаціях, він завжди мовчить. Крім цього, російський диктатор має проблемну ситуацію.

Шейтельман пояснив, що існує один пункт, який часто забувають, але його потрібно цитувати на всіх міжнародних майданчиках: росіяни досі не заявили ні про одного пораненого чи вбитого українця. Наприклад, росіяни повідомили, що в Севастополі 5 людей загинуло і є певна кількість поранених.

Однак чи є серед них хоч один громадянин України? Тобто людина, яка легально перебувала в той час в Криму. Чи це все були росіяни, які приїхали туди? З погляду на міжнародне законодавство це велика різниця.

Єдиний документ, який захищає права громадян під час війни – це Конвенція 1949 року, відповідно, вона і про захист громадян на окупованих територіях. Там є 4 стаття, в якій написано, хто вважається громадянами під час війни, тобто чиї права захищені. Там чітко написано, що це громадяни всіх країн, крім країни-агресорка,

– підкреслив політтехнолог.

Тобто громадяни Росії не є захищені міжнародними Конвенціями, коли перебувають в Криму. Українська армія має повне право їх знищувати, не враховувати їхні інтереси.

Якщо наша армія знає, що там на пляжі є 100 російських громадян та один військовий, то вони мають право завдавати ударів ATАCMS,

– зазначив Шейтельман.

Путін це все знає, тому розуміє, що якщо він почне якось коментувати удари по Криму, він може отримати рішучу відповідь від Заходу.