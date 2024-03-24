Серьезный удар по стойкости врага: какие поражения удалось нанести россиянам в Крыму

Вооруженные Силы Украины 23 марта ударили по узлу связи Черноморского флота в Севастополе. Туда попало по меньшей мере три ракеты. "Горячо" было и на нефтебазе возле Гвардейского.

Центр связи обеспечивает коммуникацию между всеми объектами, органами управления и частями Черноморского флота. Об этом 24 Каналу капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко, заметив, что это очень серьезный и мощный узел.

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Какие последствия удара

От центра связи зависит управление войсками. Также взрывы прогремели вблизи нефтебазы возле Гвардейского, что в Крыму.

Даже несмотря на то, что есть альтернативные средства проведения связи, то в любом случае уничтожение основного коммуникационного центра – это серьезный удар по устойчивости системы управления противника,

– рассказал Андрей Рыженко.

В Гвардейском базируется большой аэродром, где еще с советских времен размещали самолеты-ракетоносцы. Сейчас там базируются российские самолеты Су-24. Они регулярно летают в северо-западной части Черного моря.

Они уже неоднократно участвовали в бомбардировке, в частности острова Змеиный. Пытались ставить мины по тем путям, через которые идут суда из Одессы, Черноморска.

Это очень серьезная база. Ее тщательно охраняют, в частности системами ПВО "Панцирь", но известно, что несколько ракет поразили базу горючего. Возник серьезный пожар, поэтому это также негативное влияние,

– подчеркнул Рыженко.

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