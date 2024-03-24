Серьезный удар по стойкости врага: какие поражения удалось нанести россиянам в Крыму
Вооруженные Силы Украины 23 марта ударили по узлу связи Черноморского флота в Севастополе. Туда попало по меньшей мере три ракеты. "Горячо" было и на нефтебазе возле Гвардейского.
Центр связи обеспечивает коммуникацию между всеми объектами, органами управления и частями Черноморского флота. Об этом 24 Каналу капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко, заметив, что это очень серьезный и мощный узел.
Читайте также В Крыму и Белгороде объявляли ракетную опасность: хронология взрывов
Какие последствия удара
От центра связи зависит управление войсками. Также взрывы прогремели вблизи нефтебазы возле Гвардейского, что в Крыму.
Даже несмотря на то, что есть альтернативные средства проведения связи, то в любом случае уничтожение основного коммуникационного центра – это серьезный удар по устойчивости системы управления противника,
– рассказал Андрей Рыженко.
В Гвардейском базируется большой аэродром, где еще с советских времен размещали самолеты-ракетоносцы. Сейчас там базируются российские самолеты Су-24. Они регулярно летают в северо-западной части Черного моря.
Они уже неоднократно участвовали в бомбардировке, в частности острова Змеиный. Пытались ставить мины по тем путям, через которые идут суда из Одессы, Черноморска.
Это очень серьезная база. Ее тщательно охраняют, в частности системами ПВО "Панцирь", но известно, что несколько ракет поразили базу горючего. Возник серьезный пожар, поэтому это также негативное влияние,
– подчеркнул Рыженко.
Массированная атака на Крым 23 марта: кратко
- Под ударом ВСУ оказался узел связи Черноморского флота. На спутниковых снимках видно серьезные поражения, повреждено одно из зданий. После ракетного удара провалилась крыша одного из объектов. На место прибыли пожарные.
- Также Севастополе были поражены два больших десантных корабля "Азов" и "Ямал". Последний участвовал в операции по захвату Крыма в 2014 году. Он дислоцировался в Севастополе. Корабль "Азов" присоединили к Черноморскому флоту в 1990 году. Он входит в состав 197-й Бригады десантных кораблей.
- Громко было и в Гвардейском. Местные слышали серию взрывов, а впоследствии стало известно о прилете по нефтебазе. Там вспыхнул пожар. Движение по Крымскому мосту сразу остановили, а в самом Севастополе перекрыли бухту, катера не ходили.