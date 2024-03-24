Центр зв'язку забезпечує комунікацію між всіма об'єктами, органами управління та частинами Чорноморського флоту. Про це 24 Каналу капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко, зауваживши, що це дуже серйозний і потужний вузол.

Читайте також У Криму та Бєлгороді оголошували ракетну небезпеку: хронологія вибухів

Які наслідки удару

Від центру зв'язку залежить управління військами. Також вибухи прогриміли поблизу нафтобази біля Гвардійського, що в Криму.

Навіть попри те, що є альтернативні засоби проведення зв'язку, то в будь-якому випадку знищення основного комунікаційного центру – це серйозний удар по стійкості системи управління противника,

– розповів Андрій Риженко.

У Гвардійському базується великий аеродром, де ще з радянських часів розміщували літаки-ракетоносці. Зараз там базуються російські літаки Су-24. Вони регулярно літають у північно-західній частині Чорного моря.

Вони вже неодноразово брали участь в бомбардуванні, зокрема острова Зміїний. Намагалися ставити міни по тих шляхах, через які йдуть судна з Одеси, Чорноморська.

Це дуже серйозна база. Її ретельно охороняють, зокрема системами ППО "Панцир", але відомо, що декілька ракет вразили базу пального. Виникла серйозна пожежа, тому це також негативний вплив,

– підкреслив Риженко.

Масована атака по Криму 23 березня: коротко