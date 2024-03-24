Центр зв'язку забезпечує комунікацію між всіма об'єктами, органами управління та частинами Чорноморського флоту. Про це 24 Каналу капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко, зауваживши, що це дуже серйозний і потужний вузол.
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Які наслідки удару
Від центру зв'язку залежить управління військами. Також вибухи прогриміли поблизу нафтобази біля Гвардійського, що в Криму.
Навіть попри те, що є альтернативні засоби проведення зв'язку, то в будь-якому випадку знищення основного комунікаційного центру – це серйозний удар по стійкості системи управління противника,
– розповів Андрій Риженко.
У Гвардійському базується великий аеродром, де ще з радянських часів розміщували літаки-ракетоносці. Зараз там базуються російські літаки Су-24. Вони регулярно літають у північно-західній частині Чорного моря.
Вони вже неодноразово брали участь в бомбардуванні, зокрема острова Зміїний. Намагалися ставити міни по тих шляхах, через які йдуть судна з Одеси, Чорноморська.
Це дуже серйозна база. Її ретельно охороняють, зокрема системами ППО "Панцир", але відомо, що декілька ракет вразили базу пального. Виникла серйозна пожежа, тому це також негативний вплив,
– підкреслив Риженко.
Масована атака по Криму 23 березня: коротко
- Під ударом ЗСУ опинився вузол зв'язку Чорноморського флоту. На супутникових знімках видно серйозні ураження, пошкоджена одна з будівель. Після ракетного удару провалився дах одного з об'єктів. На місце прибули пожежники.
- Також у Севастополі було уражено два великі десантні кораблі "Азов" та "Ямал". Останній брав участь в операції із захоплення Криму у 2014 році. Він дислокувався у Севастополі. Корабель "Азов" приєднали до Чорноморського флоту у 1990 році. Він входить до складу 197-ї Бригади десантних кораблів.
- Гучно було й у Гвардійському. Місцеві чули серію вибухів, а згодом стало відомо про приліт по нафтобазі. Там спалахнула пожежа. Рух Кримським мостом одразу зупинили, а в самому Севастополі перекрили бухту, катери не ходили.