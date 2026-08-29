Об этом пишет Exilenova+.

Что известно о атаке

Беспилотники провели атаку на Гвардейское в Крыму.

Там расположен аэродром. NASA FIRMS зафиксировала пожары в северной части объекта.

Эта авиабаза – место запусков "Шахедов" по Украине, в частности, по Одессе.

Пожар в Гвардейском / Фото Exilenova+

Местные жители сообщали, что в 23:56 в районе аэродрома прогремел взрыв, а после этого появилась красная заря.

БПЛА и стрельбу по ним слышали этой ночью и в других населенных пунктах Крыма.

Напомним, что неспокойно было и в России. В частности, под Ростовом дроны атаковали судно, а также там под удар попал логистический объект Ozon.

Губернатор Ростова заявил, что в результате массированной атаки на его область пострадали, по его словам, как минимум семь человек. В самом городе госпитализировали четверых пострадавших, среди которых двое детей.