В целом в результате обстрелов в регионе есть пострадавшие, фиксируются повреждения различной инфраструктуры и пожары. О последствиях сообщили губернатор Ростовской области Юрий Слюсар и Ozon Marketplace.

Каковы последствия атаки на Ростовскую область?

В компании признали, что один из их логистических объектов подвергся атаке дронов. Перед этим они якобы эвакуировали всех сотрудников, поэтому, по предварительным данным, там никто не пострадал.

На объекте возник небольшой пожар, который, по словам представителей маркетплейса, оперативно потушили. Однако работу комплекса приостановили, а поставки продавцов перенаправляют на другие объекты.

Пожар после атаки на склад Ozon: смотрите видео

Из-за угрозы ударов БПЛА компании пришлось эвакуировать сотрудников и из другого логистического центра. По данным маркетплейса, этот объект не поврежден, однако его работу также приостановили.

Губернатор Ростова заявил, что в результате массированной атаки на его область пострадали, по его словам, как минимум семь человек. В самом городе госпитализировали четырех пострадавших, среди которых двое детей.

Российская противовоздушная оборона сбивала дроны в Пролетарском районе города, в результате чего там были повреждены два многоквартирных дома, из которых эвакуировали жильцов.

Еще три человека, по утверждениям российских властей, обратились за медицинской помощью в Аксайском районе. Там также обломки БПЛА упали на территорию складов и в лесополосу. Напомним, мониторинговые каналы также зафиксировали пожар на судне после атаки дронов на судостроительно-судоремонтный завод "Аксай-Мидель" в Аксае.

Враг фиксирует последствия и в Багаевском районе области. Там выбило окна в частных домах.