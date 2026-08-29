Загалом в результаті прильотів в регіоні є постраждалі, фіксують пошкодження різної інфраструктури та пожежі. Про наслідки повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар та Ozon Marketplace.

Які наслідки атаки на Ростовську область?

У компанії визнали, що один з їхніх логістичних об'єктів атакували дрони. Перед цим вони нібито евакуювали усіх працівників, тож, попередньо, там ніхто не постраждав.

На об'єкті виникло невелике займання, яке, за словами представників маркетплейса, оперативно загасили. Однак роботу комплексу призупинили, а поставки продавців перенаправляють на інші об'єкти.

Пожежа після атаки на склад Ozon: дивіться відео

Через загрозу ударів БпЛА компанії довелось евакуювати працівників й з іншого логістичного центру. За даними маркетплейса, цей об'єкт не пошкоджений, однак його роботу також призупинили.

Ростовський губернатор заявив, що унаслідок масованої атаки на його область постраждали начебто щонайменше семеро людей. У самому місті госпіталізували чотирьох постраждалих, серед яких двоє дітей.

Російська протиповітряна оборона збивала дрони у Пролетарському районі міста, тож там пошкоджено два багатоквартирні будинки, звідки евакуювали мешканців.

Ще троє людей, за твердженнями російської влади, звернулись за допомогою медиків в Аксайському районі. Там також уламки БпЛА попадали на території складів та у лісосмугу. Нагадаємо, моніторингові канали також зафіксували пожежу на судні після атаки дронів на суднобудівний-судноремонтний завод "Аксай-Мідель" в Аксаї.

Ворог фіксує наслідки й у Багаєвському районі області. Там повилітали вікна з приватних будинків.