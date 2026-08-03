Снимки из космоса показывают пожар возле Крымского моста после ночной атаки

Ночью 3 августа дроны провели атаку на оккупированный Крым. Наиболее интенсивные обстрелы пришлись на Керчь. Там было зафиксировано несколько пожаров.

Ночью в оккупированной Керчи раздавались взрывы. О последствиях атаки сообщают телеграм-каналы "Крымский ветер" и "Exilenova+".

Каковы последствия атаки на Керчь 3 августа?

Предварительно, произошел удар в районе Центрального рынка. Там, возможно, был нанесен удар по электроподстанции на улице Мирошника.

Что-то загорелось в Керчи: смотрите видео

В Керчи возникли пожары / Фото из сети

Пожар на Центральном рынке / Фото из сети

Кроме того, в Керчи на улице Маркса еще один сбитый дрон взорвался над частным сектором. Осколки дрона разлетелись по проезжей части. Осколком был ранен мужчина.

Еще один пожар в Керчи заметили рядом с Керченским мостом во временном поселке его строителей.

Спутниковые снимки пожара в Керчи / Фото из сети

В 300 метрах к северу расположен нефтегазовый терминал "ТЕС", по которому уже неоднократно наносились удары.

Вероятно, пожар связан с "работой" российских СИЛ ПВО или РЭБ. Предположительно, загорелась трава.

Где именно произошло возгорание в Керчи / Фото из сети

В оккупированной Феодосии этой ночью тоже было шумно. Там могла быть поражена нефтебаза.

Напомним, что ночью в Белгороде была атака на здание Белгородского государственного технологического университета имени Шухова. Там могли разрабатывать и испытывать системы управления беспилотниками.

Под утро под удары дронов попал склад Wildberries во Владимирской области. Он является одним из крупнейших в России. На объекте возник масштабный пожар.